Antalyaspor, Samet Karakoç'u Transfer Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, Batman Petrolspor'dan sol bek Samet Karakoç ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, sol bek Samet Karakoç'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Batman Petrolspor'dan sol bek Samet Karakoç ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor