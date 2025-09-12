Antalyaspor, Samet Karakoç'u Transfer Etti

Haberler

Trendyol Süper Lig takımlarından Hesap.com Antalyaspor, Batman Petrolspor'dan sol bek Samet Karakoç ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Batman Petrolspor'dan sol bek Samet Karakoç ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
