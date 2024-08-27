Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile yapılan maçın ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.