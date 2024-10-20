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Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
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Galatasaray, Antalyaspor maçında yaşanan üç önemli pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan pozisyonlar arasında Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği an ve Victor Osimhen'in gol pozisyonu yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu paylaşımına, 'Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!' ifadelerini ekledi.

Dün akşam deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, Antalyaspor maçıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"İYİLERİ DURDURAMAZLAR"

Sarı-kırmızılılar, mücadelede Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve Victor Osimhen'in gol pozisyonlarını paylaştı. Galatasaray, bu paylaşımına, "Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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