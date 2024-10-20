Antalyaspor maçında pozisyonlar paylaşan Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Galatasaray, Antalyaspor maçında yaşanan üç önemli pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan pozisyonlar arasında Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği an ve Victor Osimhen'in gol pozisyonu yer aldı. Sarı-kırmızılı takım, bu paylaşımına, 'Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!' ifadelerini ekledi.
Dün akşam deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, Antalyaspor maçıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"İYİLERİ DURDURAMAZLAR"
Sarı-kırmızılılar, mücadelede Lucas Torreira'nın sarı kartı, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve Victor Osimhen'in gol pozisyonlarını paylaştı. Galatasaray, bu paylaşımına, "Ne algıyla; ne de yaka paça… İyileri durduramazlar!" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak algılandı ve çok sayıda beğeni ve yorum aldı.