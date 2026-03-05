Hesap.com Antalyaspor, kupaya puansız veda etti

SÜPER Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor , Ziraat Türkiye Kupası B grup aşaması 4'üncü ve son maçında Samsunspor 'a yenilerek kupaya veda etti. Kırmızı-beyazlı ekibin bu sezonki kupa macerası ise puansız şekilde sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü maçında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşırken mücadele, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip ve deplasman ekibi Samsunspor da teknik direktörler, maça ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verdi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kaleye gitmekte zorlandı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarının son dakikasında Dzhikia'nın dirsek temasıyla ceza alanı içinde arka direkte yerde kalınca VAR uyarısıyla maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 45+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Cherif Ndiaye, topu direğe nişanladı. Pozisyonun bitimiyle maçta ilk yarı sona ererken, iki takım da soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Maçın ikinci yarısının ilk 15 dakikasında baskılı oynayan deplasman ekibi Samsunspor olurken, 59'uncu dakikada sahneye Cherif Ndiaye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ndiaye, Soner'in ceza alanı içi altı pas üzerine ortasında iyi yükselerek kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Oyunun kontrolünü daha sonra ev sahibi ekip Antalyaspor ele alsa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 89'uncu dakikada ceza alanı içerisinde topu alan Moundilmadji, rakiplerini geçerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direğe de çarparak filelere gitti: 0-2

Kalan dakikalarda gol olmayınca deplasman ekibi Samsunspor sahadan 2-0 üstünlükle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla beraber kırmızı-beyazlı ekip, kupada oynadığı bütün maçları kaybetti ve puan alamadan tamamlamış oldu. Samsunspor ise 4 maçın tamamını kazanarak 12 puanla grup liderliğini alarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı