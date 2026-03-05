Haberler

Hesap.com Antalyaspor, kupaya puansız veda etti

Hesap.com Antalyaspor, kupaya puansız veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. maçında Samsunspor'a 2-0 yenilerek kupadan elendi ve sezonu puansız kapattı.

SÜPER Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B grup aşaması 4'üncü ve son maçında Samsunspor'a yenilerek kupaya veda etti. Kırmızı-beyazlı ekibin bu sezonki kupa macerası ise puansız şekilde sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü maçında Hesap.com Antalyaspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşırken mücadele, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip ve deplasman ekibi Samsunspor da teknik direktörler, maça ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verdi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kaleye gitmekte zorlandı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarının son dakikasında Dzhikia'nın dirsek temasıyla ceza alanı içinde arka direkte yerde kalınca VAR uyarısıyla maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 45+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Cherif Ndiaye, topu direğe nişanladı. Pozisyonun bitimiyle maçta ilk yarı sona ererken, iki takım da soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Maçın ikinci yarısının ilk 15 dakikasında baskılı oynayan deplasman ekibi Samsunspor olurken, 59'uncu dakikada sahneye Cherif Ndiaye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ndiaye, Soner'in ceza alanı içi altı pas üzerine ortasında iyi yükselerek kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Oyunun kontrolünü daha sonra ev sahibi ekip Antalyaspor ele alsa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 89'uncu dakikada ceza alanı içerisinde topu alan Moundilmadji, rakiplerini geçerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top yan direğe de çarparak filelere gitti: 0-2

Kalan dakikalarda gol olmayınca deplasman ekibi Samsunspor sahadan 2-0 üstünlükle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla beraber kırmızı-beyazlı ekip, kupada oynadığı bütün maçları kaybetti ve puan alamadan tamamlamış oldu. Samsunspor ise 4 maçın tamamını kazanarak 12 puanla grup liderliğini alarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Zelenski: ABD, İran İHA'larına karşı bizden destek talep etti

ABD, İran İHA'ları karşısında çaresiz! Resmen Zelenski'ye sığındılar
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var