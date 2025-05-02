Antalyaspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Antalyaspor, Konyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Antalyaspor, Konyaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Ramzi Safouri'nin 62. dakikada attığı gol ve Konyasporlu Melih İbrahimoğlu'nun 86. dakikada gördüğü kırmızı kart dikkat çekti.

(ANKARA) -Süper Lig'in34. hafta açılış maçında Antalyaspor konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in34. haftasında Onvo Antalyaspo sahasında Tümosan Konyaspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Ev sahibi Antalyaspor 62. dakikada Ramzi Safouri'nin golüyle Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti.  Konyaspor 86. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Antalyaspor sahasıda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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