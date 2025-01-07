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Antalyaspor, Kocaelispor'u 2-0 Önde Geçti

Antalyaspor, Kocaelispor'u 2-0 Önde Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. haftasında Antalyaspor, Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında Antalyaspor, iki golle öne geçti. Kocaelispor'un defans oyuncusu Mehmet Yılmaz, bir gol atarak kendi kalesine gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. haftasında Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Kocaelispor ceza sahası yayına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Beridze'nin şutunda top üstten az farkla auta gitti.

9. dakikada Antalyaspor'dan Emrecan Uzunhan'ın uzun topunda Kocaelisporlu defans oyuncusu Mehmet Yılmaz, ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0

18. dakikada sağ kanattan Townsend'in arka direğe ortasında kafa vuruşu yapan Samudio, topu ağlarla buluşturdu 2-0

21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Yusuf Bozdoğan, Egemen Savran

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Safuri, Townsend, Djenepo, Milosevic, Samudio

Yedekler: Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Gaich, Petrusenko, Kaluzinski, Hasan Ürkmez, Doğukan Özkan, Harun Toprak, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Alex de Souza

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik, Vukovic, Pedrinho, Caktas, Barış Alıcı, Beridze, Ahmet Sagat

Yedekler: Ahmet Hasan Göcen, Haşim Sarman, Yusuf Cihat Çelik, Markao, Oğulcan, Furkan Gedik, Mustafa Ege, Mesut Can,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Mehmet Yılmaz (dk.9 k.k.), Samudio (dk.18) (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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