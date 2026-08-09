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Antalyaspor 4-3 Keçiörengücü: Korkmaz'dan transfer sinyali

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Trendyol 1. Lig'de Antalyaspor, Keçiörengücü'nü 4-3 yendi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, galibiyetten memnun olduklarını ancak transfer istediklerini söyledi. Keçiörengücü teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ise kontra atak golleri nedeniyle mağlup olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 yenen Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Korkmaz, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada genç oyunculara da şans verdiklerini belirtti.

Sezona galibiyetle başlamanın önemine işaret eden Korkmaz, "Mücadeleye istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıda goller geldi. Maçı koparabilirdik. Bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olacağız. Lige 3 puanla başlamak iyiydi. Lig uzun bir maraton. Takıma tabii ki transfer istiyoruz." dedi.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü cephesi

Keçtaş Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'deki kadrosunu bilerek ona göre maça hazırlandıklarını belirten Korkmaz, ilk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini, ikinci yarıda yedikleri 3 golün kontra ataklardan geldiğini söyledi.

Buna yönelik tedbir alacaklarını ifade eden Korkmaz, "Kaliteli bir takıma sahibiz. Maçın başından sonuna kadar izleyenlere keyif veren bir oyun üretmeye çalıştık. Daha üstün taraftık ama bir gol fazla yedik. Futbolda bir gol fazla yemeyeceksiniz. Bütün gücümüzle gelecek haftalarda asıl kimliğimizi ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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