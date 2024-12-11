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Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını teknik direktör Alex de Souza yönetiminde devam ettiriyor. Takım, ısınma hareketleri sonrası taktik ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik ve koordinasyon çalışması yaptı.

Akdeniz ekibi, 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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