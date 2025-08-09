Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçerek sezona galibiyetle başladı. Maçta goller Güray Vural ve Storm'dan gelirken, konuk ekipten Gueye bir gol attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yusuf Barasi'nin uzaktan sert şutunu kaleci Abdullah çeldi, seken meşin yuvarlak defans oyuncuna çarpıp kornere gitti.

79. dakikada Storm'un ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara'nın, sağ çaprazda dar açıdan vuruşunda top auta çıktı.

81. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasında Storm'un gelişine vuruşunda kaleci Gianniotis topu kurtardı.

87. dakikada hızlı çıkan Kasımpaşa'da topla ceza sahasına giren Gueye, pasını Ali Yavuz Kol'a bıraktı. Kol'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Güray Vural, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dzhikiya dk. 38), Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen (Mert Yılmaz dk. 84), Van de Streek (Hasan Yakub İlçin dk. 84) Abdülkadir Ömür (Bünyamin Balcı dk. 64), Storm, Cvancara (Poyraz Yıldırım dk. 84)

Yedekler: Kağan Arıcan, Ali Demirbilek, Berkay Topdemir, Kerem Kayaarası, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Yusuf Barasi dk.64), Cafu (Cem Üstündağ dk. 85), Fall (Ali Yavuz Kol dk. 87) Hajradinovic, Baldursson (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85), Ben Ouanes, Gueye

Yedekler: Ali Emre Yanar, Owusu, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Oğuzhan Efe Yılmaz

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Goller: Güray Vural (dk. 19), Storm (dk. 41) (Antalyaspor), Gueye (dk. 31) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Güray Vural, Paal, Poyraz Yıldırım (Antalyaspor), Yusuf Barasi, Gianniotis, Winck, Ben Ouanes (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da binlerce kişi Gazze'ye umut ışığı olmak için yürüdü

İstanbul Gazze için tek yürek! Binler Ayasofya'ya yürüdü
Çanakkale'de ekipler yangının ortasında kalmış! İşte dehşet anları

Ekipler alevlerin tam ortasında kalmış! Dehşet anları kameralarda
Havadan atılan yardım kutusu Gazze'de 14 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Gazze'de büyük acı! Yardım kutusu üzerine düştü, hayatını kaybetti
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.