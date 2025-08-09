Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçerek sezona galibiyetle başladı. Maçta goller Güray Vural ve Storm'dan gelirken, konuk ekipten Gueye bir gol attı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yusuf Barasi'nin uzaktan sert şutunu kaleci Abdullah çeldi, seken meşin yuvarlak defans oyuncuna çarpıp kornere gitti.
79. dakikada Storm'un ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara'nın, sağ çaprazda dar açıdan vuruşunda top auta çıktı.
81. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasında Storm'un gelişine vuruşunda kaleci Gianniotis topu kurtardı.
87. dakikada hızlı çıkan Kasımpaşa'da topla ceza sahasına giren Gueye, pasını Ali Yavuz Kol'a bıraktı. Kol'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Güray Vural, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dzhikiya dk. 38), Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen (Mert Yılmaz dk. 84), Van de Streek (Hasan Yakub İlçin dk. 84) Abdülkadir Ömür (Bünyamin Balcı dk. 64), Storm, Cvancara (Poyraz Yıldırım dk. 84)
Yedekler: Kağan Arıcan, Ali Demirbilek, Berkay Topdemir, Kerem Kayaarası, Ege İzmirli
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza (Yusuf Barasi dk.64), Cafu (Cem Üstündağ dk. 85), Fall (Ali Yavuz Kol dk. 87) Hajradinovic, Baldursson (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85), Ben Ouanes, Gueye
Yedekler: Ali Emre Yanar, Owusu, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde, Oğuzhan Efe Yılmaz
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Goller: Güray Vural (dk. 19), Storm (dk. 41) (Antalyaspor), Gueye (dk. 31) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Güray Vural, Paal, Poyraz Yıldırım (Antalyaspor), Yusuf Barasi, Gianniotis, Winck, Ben Ouanes (Kasımpaşa) - ANTALYA