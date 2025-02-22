Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
Anadolu'da kurulan ilk ilaç firmasıydı! Kapısına mühür vurdular

Anadolu'da kurulan ilk ilaç firmasıydı! Kapısına mühür vurdular
Mustafa Sarıgül diz çöküp konuştu, Özel'in keyfi yerine geldi: Sizi başbakanlıkta ziyaret edeceğiz

Diz çöküp hayalini söyledi, Özel'in keyfi yerine geldi

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 ile Geçti

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçta Soner Dikmen ve Samudio'nun golleriyle öne geçen Antalyaspor, Kasımpaşa'nın son dakikada kazandığı penaltı ile kalesinde bir gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden şutunda top auta gitti.

63. dakikada Hajradinovic'in ortasına iyi yükselen da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric topu son anda kornere çeldi.

71. dakikada sağ kanattan yapılan yerden ortayı Kasımpaşa defansı uzaklaştırmak istedi, top yay üzerinde Van de Streek'in önüne kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

74. dakikada Gökhan Gül'ün uzaktan sert şutunu kaleci Kenan Piric kornere çeldi.

83. dakika da Costa'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutu ağlarla buluştu ancak hakemin VAR'da yaptığı inceleme sonucu gol öncesi faul tespit edildi.

90+2. dakikada sol kanattan açılan ortada defanstan seken topa gelişine ayak içi vuran Can Keleş'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu Fall dokundu ancak top auta gitti. Bu pozisyon sonucu VAR'a davet edilen hakem Anan Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Adnan Kayatepe, Mehmet Tuğral, Ogün Kamacı

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Thalisson dk. 57), Güray Vural, Van de Streek, Kaluzinski (Petrusenko dk. 75), Soner Dikmen (Emrecan Uzunhan dk. 86), Sam Larsson, Safuri, Samudio (Gaich dk. 86)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Djenepo, Townsend, Milosevic

Teknik Sorumlu: Cihan Ünal

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Sinan Alkaş dk. 79), Piatkowski, Yasin (Opoku dk. 46), Rodrigues, Cafu (Gökhan Gül dk. 68), Fall, Barak (Can Keleş dk. 46), Hajradinovic, Ben Ouanes (Brekalo dk. 46), da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Soner Dikmen (dk. 10), Samudio (dk. 42) (Antalyaspor), Hajradinovic (dk. 90+5 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Kaluzinski (Antalyaspor), Ben Ouanes, da Costa (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
img

Danla Bilic, Emirhan Çakal ile ayrılık sebebini ilk kez açıkladı
img

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Zarar milyarlarca dolar! İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı

İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Son kullanma tarihi geçmiş bebek maması ve çocuk sütü satan iki zincir market şubesi mühürlendi

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.