Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır
Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda takım, taktik çalışmalara odaklandı ve kampa girdi.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Akdeniz temsilcisi, antrenmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor