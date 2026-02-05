Haberler

Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri salonunda yapılan antrenmanda oyuncular, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
