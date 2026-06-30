Antalyaspor, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Antalyaspor, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı. İmza töreninde başkan Mustafa Ergün de hazır bulundu. Veysel Sarı, kulübün destek kampanyasına 5 koltuk satın alarak katkı sağladı.
Antalyaspor, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Subaşı Tesisleri'nde kulüp başkanı Mustafa Ergün'ün katılımıyla düzenlenen imza töreninde Veysel Sarı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Açıklamada, Veysel Sarı'nın, kulübün başlattığı destek kampanyasına 5 koltuk satın alarak katkı sağladığı belirtildi.
Takım kaptanının bu desteğiyle kulübe olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız