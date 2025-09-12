Haberler

Antalyaspor, İsviçreli Samuel Ballet'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, İsviçreli futbolcu Samuel Ballet ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, İsviçreli oyuncu Samuel Ballet'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, İsviçreli Samuel Leo Beat Ballet ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
