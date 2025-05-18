Antalyaspor ile Gaziantep FK Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki ekip de net fırsatlar yakaladı ancak gol sevinci yaşanmadı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan Mbakata yerden ceza sahasına bıraktı, gelişne vuran Halil Dervişoğlu'nun şutu üstten auta gitti.
52. dakikada defansın arkasına yerden atılan topa hareketlenen Sorescu, ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutu direkten geri döndü.
54. dakikada ceza sahası yayı içinde kaleyi cepheden gören noktada serbest vuruş kazanan Gaziantep FK'da, Maxim'in sert şutu yandan auta gitti.
65. dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Dervisoğlu'nun şutunu, Abdullah Yiğiter kurtararak kornere çeldi.
90+1. dakikada Samudio'nun kafayla indirdiği topa ceza sahası yayının içinde voleyle vuran Güray'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 82), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Berkay Topdemir dk. 78), Thalisson, Erdal Rakip, Soner Dikmen (Abdurrahim Dursun dk. 78), Güray Vural, Kaluzinski, Safuri, Gaich (Samudio dk. 66)
Yedekler: Doğukan Özkan, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Petrusenko, Hasan Yakup İlçin, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gaziantep FK: Burak Bozan, Mbakata, Husic, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Furkan Soyalp (Ogün Özçiçek dk. 75), Maxim, Sorescu, Kozlowski (Lungoyi dk.84), Okereke (Halil Dervişoğlu dk.46)
Yedekler: Sokratis, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Taha Güneş, Kenan Kodro, Boateng
Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu
Sarı Kartlar: Kaluzinski, Safuri (Antalyaspor) Furkan Soyalp, Ndiaye (Gaziantep FK) - ANTALYA