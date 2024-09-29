Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin Maçı 0-0 Beraberlikle Sona Erdi
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takımın da önemli fırsatları vardı, ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci Piric'in uzaklaştırdığı top defansa çarpıp Szymanski'nin önünde kaldı. Szymanski, boş kaleye vuruşunda Veysel, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
12. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü ve kaleci Livakovic'te kaldı.
14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
19. dakikada Oosterwolde'nin pasıyla ceza yayına yakın noktada topla buluşan Amrabat'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Samudio
Yedekler: Abdudullah, Amar, Soner, Safuri, Gaich, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Van de Streek, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alan Saint-Maximin, Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul, Becao, Kostic, Oğuz, Fred, Mert Hakan, İrfan Can, Cengiz, Cenk, En Nesyri
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Sarı kart: Thalisson (Antalyaspor), Djiku (Fenerbahçe) - ANTALYA