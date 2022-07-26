Antalyaspor, hazırlık maçında Paderborn'a 1-0 yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Paderborn'a 1-0 mağlup oldu.

2022-2023 sezonunun hazırlıklarını Almanya'nın Bielefeld kentinde sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçlarına devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip Bundesliga 2. Lig ekiplerinden SC Paderborn 07 takımına 1-0 mağlup oldu. Antalyaspor karşılaşmaya; Boffin, Floranus, Ömer, Veysel, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Larsson ve Wright ilk 11'i ile çıktı. Kırmızı-beyazlılar ilk yarıyı Srbeny'nin 29. dakikada attığı golle 1-0 yenik tamamladı. İkinci yarıda her iki takım da oyuncu değişiklikleri ile tüm futbolcuların performansı değerlendirildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmayınca mücadele, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Antalyaspor, Almanya'daki son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Borussia Dortmund ile oynayacak ve Antalya'ya dönecek. - ANTALYA