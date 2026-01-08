Haberler

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlılar, Eminevim Ümraniyespor ile gerçekleştirdikleri hazırlık maçının ardından yenilenme antrenmanı yaptı.

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Gençlerbirliği ile 14 Ocak Çarşamba günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor ile dün hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği müsabakası hazırlıkları için toplandı.

Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu gözetiminde yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
