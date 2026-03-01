Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un golünü Soner Dikmen kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsanakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Cuesta'nın önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

33. dakikada orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayına kadar topu sürüp yerden şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Cuesta'da kaldı.

38. dakikada ceza sahası dışından Bünyamin Balcı'nın sert şutunu, kaleci Ederson kornere çeldi.

43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ballet, son çizgiye kadar inip yerden içeriye çevirdiği topa Soner Dikmen dokunarak ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Gianetti (Bünyamin Balcı Dk. 28), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Ballet, Storm, Doğukan Sinik, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Abdülkadir Ömür, Erdoğan Yeşilyurt, Saric, Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 20), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Brown, Kamil Efe Üregen, Fred, Oğuz Aydın, Musaba, Nene, Alaettin Ekici

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Gol: Soner Dikmen (dk.43) (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var

UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat