Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsanakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Cuesta'nın önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
33. dakikada orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayına kadar topu sürüp yerden şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Cuesta'da kaldı.
38. dakikada ceza sahası dışından Bünyamin Balcı'nın sert şutunu, kaleci Ederson kornere çeldi.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ballet, son çizgiye kadar inip yerden içeriye çevirdiği topa Soner Dikmen dokunarak ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Gianetti (Bünyamin Balcı Dk. 28), Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Ballet, Storm, Doğukan Sinik, Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Abdülkadir Ömür, Erdoğan Yeşilyurt, Saric, Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 20), Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Brown, Kamil Efe Üregen, Fred, Oğuz Aydın, Musaba, Nene, Alaettin Ekici
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Gol: Soner Dikmen (dk.43) (Antalyaspor) - ANTALYA