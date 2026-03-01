Haberler

Antalyaspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan oldu

Antalyaspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan oldu
Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında bugün saat 20.00'de oynanacak maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Atilla Karaoğlan görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor- Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 20.00'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan yer alacak, Suat Güz ise AVAR'da görev yapacak. - İSTANBUL

