Antalyaspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Atilla Karaoğlan oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 20.00'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı