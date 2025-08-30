Antalyaspor, Fatih Karagümrük'e 2-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Maçta goller Güray Vural ve Johnson'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada rakip ceza alanında topun sahibi olan Abdülkadir, ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaleye gönderdiği şutta kaleci Grbic gole izin vermedi.

58. dakikada Tiago'nun pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Atakan'ın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kaluzinski topu diğer kanatta bulunan Güray'a aktardı. Güray'ın kaleye gönderdiği şutta top yandan autta çıktı.

90+2. dakikada sol kanattan sağ kanatta topu taşıyan Berkay, pasını ceza alanı önündeki Atakan'a aktardı. Atakan'ın ortasında ise arka direkte bulunan Johnson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Kaluzinski dk. 64), Giannetti, Dzhikiya (Hüseyin Türkmen dk. 75), Paal, Van de Streek, Ceesay, Güray Vural (Mert Yılmaz dk. 86), Abdulkadir Ömür (Saric dk. 64), Storm, Cvancara (Poyraz Efe Yıldırım dk. 86)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Soner Dikmen, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar (Fatih Kurucuk dk. 90+2), Balkovec, Tarık Buğra Kalpaklı (Çağtay Kurukalıp dk. 71), Barış Kalaycı (Ugrekhelidze 90+2), Johson, Serginho (Berkay Özcan dk. 71), Gray (Alper Emre Demirol dk. 85), Tiago Çınar

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Ömer Faruk Gümüş

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Güray Vural (dk. 11) (Antalyaspor), Anıl Yiğit Çınar (dk. 42), Johnson (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Barış Kalaycı, Tarık Buğra Kalpaklı (Fatih Karagümrük), Emre Belözoğlu (T.K.) (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
