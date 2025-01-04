Antalyaspor, Eyüpspor'a 4-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor'a 4-1 yenilerek kötü bir performans sergiledi. Eyüpspor'un gollerini Thiam (2), Ahmed Kutucu ve Ampem kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor sahasında Eyüpspor'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutu üstten az farkla auta gitti.
48. dakikada Van de Streek'in sağ ayağının dışıyla yaptığı güzel ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri, yerden sert vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-3
62. dakikada Thiam'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ampem, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 1-4
66. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunu kaleci Berk'e kurtardı. Dönen topta Larsson'un şutunu yine Berke kurtarıp kornere çeldi.
75. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarıya çıktı.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Samudio, dk. 66) Kaluzinski, Soner Dikmen (Safuri dk. 11), Larsson (Milosevic dk. 83), Van de Streek (Gerxhaliu dk. 83), Gaich (Djenepo dk.66)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Alex de Souza
Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın (Emre Akbaba dk. 74), Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 63), Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar (Emre Mor dk. 63), Ahmed Kutucu (Dorukhan Toköz dk. 85), Ampem, Thiam
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Saiz, Hüseyin Maldar, Birkan Tetik, Bruno
Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş
Goller: Safuri (dk. 48) (Antalyaspor), Thiam (dk. 32 ve 36 pen.), Ahmed Kutucu (dk. 41), Ampem (dk.62) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Veysel Sarı, Thalisson (Antalyaspor), Vezo, Caner Erkin, Tayfur Bingöl (Eyüpspor) - ANTALYA