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Antalyaspor Eyüpspor'a 0-3 Yenik Durumda

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Eyüpspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında konuk ekip Eyüpspor, 3 golle öne geçti. Eyüpspor'un gollerini Thiam (2) ve Ahmed Kutucu kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda top kaleci Kenan Piric'te kaldı

6. dakikada defansın arkasına sarkıtılan topta Van de Streek, çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutu kaleci Berke'den sekti, topu önünde bulan Gaich'in şutu auta gitti.

23. dakikada sol kanattan Antalyaspor'un kullandığı korner atışında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu kaleci Berke'de kaldı.

32. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Vezo kafayla çevirdi, arka direkte Thiam meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

34. dakikada Halil Akbunar, Thalisson'un müdahelesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Thiam, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-2

41. dakikada sol kanattan driplingle ceza sahası içine giren Ampem çizgiye inip topu içeri çevirdi, topu önüne alan Ahmed Kutucu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Kaluzinski, Soner Dikmen (Safuri dk.11), Larsson, Van de Streek, Gaich

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Djenepo, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Hasan Ürkmez, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Samudio

Teknik Direktör: Alex de Souza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Halil Akbunar, Ahmed Kutucu, Ampem, Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Dorukhan Toköz, Emre Akbaba, Saiz, Hüseyin Maldar, Cengiz Alp Köseer, Emre Mor, Birkan Tetik, Umut Meraş, Bruno

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Goller: Thiam (dk. 32 ve 36 pen.), Ahmed Kutucu (dk. 41) (Eyüpspor)

Sarı kart: Veysel Sarı (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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