Haberler

Antalyaspor'dan teknik direktör açıklaması Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını ve şu ana kadar yeni bir teknik direktörle anlaşmadıklarını duyurdu. Kulüp, son günlerde gündeme gelen isimlerin manipülatif paylaşımlar olduğunu belirtti.

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından şu ana kadar herhangi bir teknik direktörle anlaşmanın ya da devam eden görüşmenin olmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, camianın daha fazla zarar görmemesi adına açıklama yapma gereğinin doğduğu belirtildi.

Son günlerde bazı teknik adamların isimlerinin kasıtlı şekilde gündeme getirildiği ve kamuoyu nezdinde manipülatif paylaşımlar yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır. Bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Takımımız, kardeş kulübümüz Kocaelispor karşılaşmasına mevcut teknik ekibimizle çıkacaktır. Teknik direktör seçimi süreci ise yönetim kurulumuzla gerçekleştireceğimiz değerlendirme toplantısının ardından, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda ve en doğru aday belirlenerek sonuçlandırılacaktır."

Basında ve sosyal medyada yer alan "anlaşma sağlandı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi istenilen açıklamada, "Kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadesine yer verildi.

Akdeniz ekibi, dün teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Spor
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title