Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Luiz Adriano ile Fredy, bugün Burdur kampında takıma dahil olacak.

Süper Lig'de geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar Antalya'da yaptıkları çalışmaların ardından sezon öncesi yapılacak ilk kamp için Burdur'da bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde ilk çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde gerçekleştirdi. Antalyaspor, Burdur'daki çalışmalarını bugün çift antrenmanla sürdürecek. Kırmızı beyazlılar saat 11.00'de salonda, saat 18.00'de ise yeşil zeminde hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı beyazlılar Burdur'da 3 hazırlık maçı yapacak. Fraport TAV Antalyaspor, 7 Temmuz'da Ukrayna Ligi takımlarından Metalist Kharkiv, 10 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve 14 Temmuz'da Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Mücadelenin saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Antalyaspor, Burdur kampının ardından 18-30 Temmuz tarihlerinde ise Almanya Hannover ve Bielefeld kentlerinde sezonun ikinci kampını gerçekleştirecek.