Antalyaspor, Beşiktaş maçına tam kadro hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligin 33'üncü haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçına tam kadro çıkacak. Kırmızı-beyazlılarda zorlu maç öncesi sakat ya da cezalı bulunmuyor.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında cumartesi günü saat 19.00'da sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antalyaspor, tam kadro sahaya çıkacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ile Deniz Caner Özaral yapacak.