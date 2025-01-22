Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Bolu'daki yangın faciasında can kaybı sayısı 79'a yükseldi
Otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Otel yangınına ilişkin soruşturma belediye ve itfaiyeye sıçradı
76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü

76 kişiyi hayattan koparan yangında çaresizliğin görüntüsü
79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

79 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler

Antalyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onvo Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara devam ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki çalışmalarda oyuncular ısınma ve kondisyon ağırlıklı idmanlar yapıyor.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

Kırmızı-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
img

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
img

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
img

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki faciada tır üzerindeki reklamı nedeniyle tepki çeken şirketten açıklama geldi

Tır üzerindeki reklamla tepki çeken şirket kendini böyle savundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
Gelir İdaresi'nden sürücülere uyarı: Sakın geçe bırakmayın

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
Zuhal Topal, yangında hayatını kaybeden yakınlarının acısıyla yıkıldı

Yakınları yangında hayata veda etti
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.