Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşmede fikir alışverişi yapıldı ve Hacıosmanoğlu, Perçin'e A Milli Takım forması hediye etti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik de ziyarette yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Perçin'e A Milli Takım forması hediye etti.

