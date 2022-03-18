Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, takımın performansı ve hedeflerini değerlendirdi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çetin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ifade etti. Antalyaspor'un son maçlarda hem skor hem de oyun anlamında iyiye gittiğini anlatan Çetin, zorlu bir fikstürden çıktıklarını şimdi daha rahat bir maç programına girdiklerini belirtti.

Takımın Süper Lig'deki son 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik elde ettiğini anımsatan Çetin, hedeflerine doğru ve emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Devre arasında yaptıkları transferlerin de bu performansın ortaya çıkmasında etkili olduğuna dikkati çeken Çetin, "Burada kişileri öne çıkarmaktan ziyade takımı öne çıkartmak istiyorum. Nuri Şahin ile bir geçiş dönemi yaşadık. Sancılarının olması gayet doğaldı. Oyun düzeni, disiplini, antrenman metotları her şey değişmişti. Hepsinin yerli yerine oturması zaman aldı. Elde ettiğimiz başarıyı sadece yeni transferlerle açıklamak yerine bu faktörlerin hepsini değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır."dedi.

Çetin, Antalyaspor olarak hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu kaydetti. Nuri Şahin tercihinin kendisi için cesaret isteyen bir karar olduğunu dile getiren Çetin, "Nuri Şahin'in teknik direktör olarak başarılı olacağını öngörüyorduk. Çok daha iyi yerlere gelecek. Önü açık. Nuri Şahin ve Antalyaspor'un önü açık. Birlikte yürüyeceğiz. Hocamızla beraber olmaktan çok mutluyuz. O da bu kulüpte olmaktan çok mutlu. Yolumuza güzel futbolla, bu şehrin genç çocuklarıyla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Antalyaspor'un marka değerini dünyada arttırmamız gerekiyor"

Dünyada turizm denince akla gelen ilk kentlerden birinin Antalya olduğunu anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Turizmcilerle ilerleyen dönemde açıklayacağımız geliştirdiğimiz projeler var. Türk turizminin yaşadığı sıkıntılardan en fazla Antalyaspor etkileniyor. Antalyaspor'un bir dünya markası haline gelebilmesi için Avrupa kupalarına katılması çok önemli. En büyük amaçlarımızdan birisi takımı Avrupa'ya taşımak. Avrupa'ya gidersek gelecekteki büyük hedeflere daha da yakınlaşacağız. Antalyaspor'un marka değerini dünyada arttırmamız gerekiyor. Böylece hem şehir tanıtımı hem de turizmi katkı anlamında da Antalyaspor önemli bir figür olabilir. Bu gerçekleştikçe de kulüp turizmcilerden daha fazla destek alacak."

Kulüp olarak gençlere çok önem verdiklerinin altını çizen Çetin, "Türk futbolunda kulüplerin gelir anlamında altyapıdan oyuncu çıkartmadan çarkları döndürmeleri çok zor. Futbolcu yetiştirip satmak gerekiyor. İyi bir altyapı ekibimiz var. İspanya'dan pro lisansları olan hocalardan kurulu Uluslararası Dış İlişkiler Departmanı'nı kurduk. İlk icraatları olarak da 13 yaş altı futbol takımımız Real Madrid, Barcelona gibi kulüplerin yer alacağı Dubai Kupası'na katılacak. Birkaç ay sonra yine bir altyapı takımımız İspanya'ya gidecek. Altyapımızdan yakın zamanda yeni yıldızlar çıkartacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.