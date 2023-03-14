Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, görevinden istifa etme kararı aldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, görevinden istifa etme kararı aldı. Resmi sonucun çıkacağı toplantıya girmeden önce açıklamalarda bulunan Çetin, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim." dedi.

Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin aldığı sürpriz kararla herkesi şaşırttı. Kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirecek olan Çetin'in bu görüşmede görevi bıraktığını açıkladı.

"İSTİFA EDECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Antalyaspor'un başkanı Aziz Çetin, yönetim kurulu toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada, "Bu bir bayrak yarışı. Değişim zamanının geldiğini düşünüyorum. Hem Antalyaspor A.Ş hem de Antalyaspor Derneği başkanıydım. Ancak gördüm ki bazı projelerin yapılabilmesi için derneğe daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. O yüzden kulüp başkanlığından istifa edeceğim.

"YENİ BAŞKAN ARAMIZDAN BİRİ OLACAK"

Dernekteki görevimi bu şartlarda daha iyi yerine getireceğim. Kulüp başkanlığına gelecek olan kişi de zaten yabancı değil, aramızdan bir arkadaşımız olacak" ifadelerini kullandı.