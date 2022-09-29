Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor Başkan Çetin, güreş takımını ağırladı

Spor Haberleri

Antalyaspor Başkan Çetin, güreş takımını ağırladı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Güreş Takımı'nı ağırladı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Güreş Takımı'nı ağırladı.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çetin, göreve geldikten sonra temmuz ayı itibarı ile güreş branşının kurulması için çalışmalara start verdiklerini ve branşın faaliyetlerine başladığını belirtti.

Güreş takımı sporcularının önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Çetin, " Yunus Emre genç bir sporcu kardeşimiz. Avrupa

şampiyonu ve dünya ikincisi unvanları başta olmak üzere pek çok başarının altında imzası var. Yine takım arkadaşları arasında Balkan İkincisi Orçun Kumaş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış, Hidayet Kurt ve Yurdahan Şimşek var. Bu başarılarının arkalarındaki güç olan antrenörleri Ekrem Şimşek ve Safa Mert Bedeloğlu da bundan sonra bizlerle olacak. Takımızın başarılarını artırarak devam ettireceğine inancımız tam. İnşallah Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na birden çok branşta sporcu gönderme hedefimizi birlikte başaracağız" dedi.

"Antalyaspor için mindere çıkacaklar"

Sporcu Yunus Emre Dede ise on yıldan beri çeşitli kategorilerde madalyalar toplayan bir sporcu olduğunu vurgulayarak,

bundan sonra Antalyaspor için mücadele edecek olmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getirdi.

Yapılan açıklamaların ardından Antalyaspor Güreş Takımı, Başkan Aziz Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kamile Yıldırım Gülgün ve Mustafa Türker ile fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Yunus Emre Aziz Çetin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title