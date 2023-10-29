Antalyaspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor, Başakşehir'i ağırladı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. İlk yarıda Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor, Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Duarte, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Leite'nin müdahalesinin ardından dışarı çıktı.
15. dakikada Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahsı içinde Saric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)
26. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta Buska'nın penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
40. dakikada Dennis'in sol kanattan ortasında Pelkas'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Dario Saric, Sagiv Shalom Jehezkel, Ramzi Safuri, Zymer Bytyqi, Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Sam Larsson, Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Denı Milosevic, Alexander Gerard Van de Streek, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman, Assombalonga
Teknik Direktörü: Nuri Şahin
Başakşehir: Volkan Babacan, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Pelkas, Dennis, Figueiredo,
Yedekler: Deniz Dilmen, Cemali Sertel, Eden Karzev, Mehdi Abeid, Serdar Gürler, Onur Ergün, Krzysztof Piatek, Emirhan İlkhan, Philippe Keny
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Saric (dk. 15) (Antalyaspor)
Sarı kart: Pelkas, Opoku (Başakşehir) - ANTALYA