Antalyaspor, Bachir Gueye'yi Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli futbolcu Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Senegalli Mouhamed El Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor