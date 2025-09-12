Haberler

Antalyaspor, Bachir Gueye'yi Transfer Etti

Antalyaspor, Bachir Gueye'yi Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli futbolcu Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Senegalli oyuncu Bachir Gueye'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, Senegalli Mouhamed El Bachir Gueye ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
