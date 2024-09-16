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Antalyaspor, Adana Demirspor'u Son Dakikada Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın gollerini Larsson ve Samudio atarken, Salih Kavrazlı'nın da bir golü bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan Maestro'nun ceza alanı içerisine verdiği pasa hareketlenen Ali Yavuz'un şutunda top direğe çarparak auta gitti.

50. dakikada Sam Larsson'un ceza alanı yayı dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

62. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza alanı dışında buluşan Bünyamin'in vuruşu kaleci Kenan Piric'in kucağında kaldı.

65. dakikada sol kanattan Bünyamin Balat'ın penaltı noktası üzerinde çıkardığı topa vuran Yusuf Barasi'nin şutu az farkla auta gitti.

84. dakikada Adana Demirspor'un ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta topun başına Salih Kavrazlı geçti. Bu oyuncunun barajın üstünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+8. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasına yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan (Erdoğan Yeşilyurt dk. 11), Kaluzinski (Soner Dikmen dk. 66), Erdal Rakip (Burak İğrenç dk. 77), Townsend (Gaich dk. 66), Larsson (Safuri dk. 66), Djenepo, Samudio

Yedekler: Abdullah, Bahadır Öztürk, Gerxhaliu, Emre Uzun, Van de Streek

Teknik Direktör: Alex de Souza

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak, Maestro, Yusuf Sarı (Fougeu dk. 90) Alioui (Salih Kavrazlı dk. 65), Bünyamin Balat (Aksel Aktaş dk. 90), Ali Yavuz Kol (Ozan dk. 77), Yusuf Barasi (Tayfun Aydoğan dk. 65)

Yedekler: Deniz, İzzet Çelik, Burhan Ersoy, Shehu, Kair

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Goller: Larsson (dk. 50), Samudio (90+8) (Antalyaspor), Salih Kavrazlı (dk. 84) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kaluzinski (Antalyaspor), Manev, Aksel Aktaş (Adana Demirspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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