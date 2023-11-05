Antalyaspor, 8. Efsaneler Turnuvası'nda şampiyon oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ortaklığıyla düzenlenen '8. Efsaneler Turnuvası'nda Antalyaspor, Almanya ekibi Schalke 04'ü 2-1 yenerek şampiyon oldu. Turnuvada birçok emekli ve efsaneleşmiş futbolcu forma giydi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin ortaklığıyla düzenlenen 8. Efsaneler Turnuvası, Türkiye ve Almanya Ligi'nde efsaneleşmiş yıldızları bir araya getirdi. Finalde Almanya ekibi Schalke 04'ü 2-1 yenen Antalyaspor, turnuvanın şampiyonu oldu.

Antalya'da Titanic Lara Football Center'da gerçekleştirilen 8. Efsaneler Turnuvası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuvaya katılan Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Schalke 04, Adler FC, Hannover 96 ve 1.FC Nürnberg takımları şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvanın şampiyonu, geçen yıl olduğu gibi yine Antalyaspor oldu.

Finalde 2-1'lik skor

Veteran oyunculardan oluşan takımlar 4'erli 2 grupta 3'er maça çıktı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Fenerbahçe ile Antalyaspor ve Galatasaray ile Schalke 04 yarı final müsabakalarını oynadı. Maçlarını kazanıp finalde oynama hakkı kazanan Antalyaspor ve Schalke 04 arasındaki maçı 2-1 kazanan Antalyaspor turnuvanın şampiyonu oldu ve geçen yılki şampiyonluğuyla birlikte seriye bağladı.

Önemli futbolcular katılım sağladı

Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu geliştirmek adına yapılan turnuvada birçok efsaneleşmiş futbolcu forma giydi. Turnuvada sporseverlerin yakından tanıdığı Mert Nobre, Mehmet Aurelio, Engin Baytar, Souleymane Youla, Erman Kılıç ve daha birçok eski futbolcu şampiyon olabilmek adına ter döktü. Ayrıca Christoph Daum ve Bülent Uygun gibi isimler de teknik direktör olarak turnuvada yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvanın sona ermesinin ardından Lara Delphin be Grand Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde takımlara, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği temsilcileri tarafından ödülleri verildi. Turnuvanın şampiyonu Antalyaspor'un oyuncuları, şampiyonluk kupasını coşkulu bir şekilde kaldırdı. Futbolcular, önümüzdeki sene gerçekleşecek turnuvayı dört gözle beklediklerini belirtti. - ANTALYA