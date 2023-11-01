Antalyaspor, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda sahasında 52 Orduspor'u 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Maçta Assombalonga ve Emre Uzun'un attığı gollerle Antalyaspor galip geldi.

Antalyaspor, 52 Orduspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında 52 Orduspor'u 3-0 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Antalyaspor ile 52 Orduspor karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Maçtan önce açıklanan kadroda yer alan Antalyasporlu futbolcu Gerrit Holtmann ısınma hareketlerinde sakatlanınca yerine Ege Bilsel ilk 11'e dahil edildi. Antalyaspor'un ilk 11'inde, ligde oynadığı son karşılaşmada ilk 11'de bulunan hiçbir futbolcu yer almadı.

Karşılaşmanın 38'inci dakikasında Antalyaspor bulduğu penaltıyı Assombalonga'nın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 73'üncü dakikada Assombalonga takımının 2'nci golünü kaydederken, maçın 80'inci dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturan Emre Uzun takımını 3-0 öne geçirerek maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Antalyaspor adını 4'üncü Eleme Turu'na yazdırırken, 52 Orduspor kupaya veda etti.