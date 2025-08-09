Antalyaspor, 13 oyuncu ve 1 antrenörüne veda etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, yollarını ayırdığı 13 oyuncu ve 1 antrenör için paylaşım yaptı.

ANTALYASPOR VEDA ETTİ

Kulübün sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, kaleci Kenan Piric, Thalisson Kelven, Amar Gerxhaliu, Erdal Rakip, Adolfo Gaich, Sam Larsson, Moussa Djenepo, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Emre Uzun, Andros Townsend, Abdurrahim Dursun, Braian Samudio ve antrenör Pierre Webo'nun fotoğraflarına yer verildi.

Teşekkür mesajında, "2024-2025 sezonunda kadromuzda yer alarak kırmızı-beyazlı formamız için ter döken sporcularımıza ve antrenörümüze sonsuz teşekkür eder, yeni kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.