Antalyalı Başpehlivanlar Emniyet Kemeri Kullanımını Teşvik Ediyor

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, emniyet kemeri kullanımını teşvik için, Antalyalı başpehlivanların altın kemerine atıfta bulunarak kamu spotu hazırladı. Başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu, 'Hayattaki en değerli kemer, emniyet kemeridir' sloganıyla kameralar karşısına geçerek emniyet kemerinin önemine dikkat çekti.

?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılında bir önceki yıla göre trafik kazası sayısı yüzde 3,9 artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 232 bin 957 kaza meydana geldi. 1 milyon 35 bin 696'sı hasarlı, 197 bin 261'i ölümlü kazalarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu ise sürücüler oluşturdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre emniyet kemerinin, otomobilde seyahat edenlerin ölüm riskini yüzde 45, kamyonetlerde de yüzde 60 oranında azalttığı açıklandı. Verilerde, kazalarda emniyet kemeri kullananların yüzde 24,8'i hiç zarar görmezken, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran yüzde 6,3 olarak belirtildi.

Emniyet kemeri kullanımını teşvik için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü çalışma yaptı. Adını er meydanında duyuran Antalyalı başpehlivanların altın kemerine atıfta bulunan ekipler, kamu spotu hazırladı. Başpehlivanlar İsmail Balaban ve Orhan Okulu, 'Hayattaki en değerli kemer, emniyet kemeridir' sloganıyla kameralar karşısına geçti. 2015-2018 Kırkpınar Başpehlivanı Okulu, bir pehlivanın en büyük hayalinin altın kemeri kazanmak olduğunu belirtti. Başpehlivan Okulu, otomobiline binip emniyet kemerini takarak "Ancak hayattaki en değerli kemer, emniyet kemeridir" diyerek emniyet kemerinin hayati önemine dikkati çekti.

'UNUTMAYIN EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR'

2013-2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban da emniyet kemerinin önemine vurgu yaptı. Emniyet kemerinin kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında önlediğini belirten Başpehlivan Balaban, "Unutmayın emniyet kemeri sizi hayata bağlar" dedi.

İki başpehlivanın da altın kemerleriyle emniyet kemerine dikkati çeken mesajlarının yer aldığı video, Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşımın kamu spotu olarak yayınlanacağı kaydedildi.