Antalya spor haberleri | Manavgat'ta plaj voleybolu şöleni sona erdi

Antalya Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği "Plaj Voleybolu Halk Turnuvası sona erdi. Kazanan takımlara ödüllerini Başkan Şükrü Sözen'in elinden aldı

Manavgat Belediyesi'nin kent halkını spora teşvik etmek ve yaz aylarını daha eğlenceli hale getirmek amacıyla Sorgun Boğaz Sahili'nde düzenlediği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, Toby Pet Market'in şampiyonluğuyla sona erdi. 7 gün boyunca kıran kırana geçen mücadelelerde ter döken 24 takımdan 210 sporcu, izleyenlere müthiş bir voleybol zevki yaşattı. Final müsabakasında rakibi Helios Otel'i her iki sette de yenen Toby Pet Market, Plaj Voleybolu'nun şampiyonu oldu. Turnuvada Yamaha Erdem Motor ise üçüncülük ödülünü aldı.

Turnuvanın "en iyileri" ödüllerini aldı

Turnuvanın en iyi oyuncusu Umut Kan, en iyi kadın oyuncusu Hilal Çınar, en genç takımı Manavgat Belediyespor altyapısı, en centilmen takımı Pierloti, en katılımcı takımı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, en heyecanlı takımı Bizim Takım ve en iyi servis atan oyuncu ise Alper Cengiz oldu. Başarılı sporculara ödülünü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, belediye başkan yardımcıları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, RTÜK Eski Üst Kurul Üyesi Gazeteci Süleyman Demirkan ve meclis üyeleri takdim etti.

"Halk turnuvası büyüyerek devam edecek"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, voleybol turnuvasının halk tarafından çok beğenildiğini ve yoğun katılımdan dolayı kente yakışır bir şekilde tekrar halkla buluşacağını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ta yakışan bir turnuvadan dolayı tüm sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Sporun birleştirici gücüne her zaman inanıyoruz. Manavgat olarak kötü günler yaşadık ve tüm güzel şeyleri yeniden yaşamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Manavgat ırmağımızı birbirine bağlayan Zeynel Şenol Köprüsü yanında da bu turnuvamızın daha büyüğünü yeniden kurgulayarak yakın zamanda hayata geçireceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma, sunucumuz Oktay Sarı'ya ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Şampiyon olan ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA