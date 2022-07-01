Antalya Kızlar Sivrisi her yaş grubunun rotası oldu

Elmalı ilçesinde bünyesinde barındırdığı farklı zorluk derecelerine sahip 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı doğaseverlerin yeni rotası oldu.

Özellikle salgın sürecinin ardından doğaya ve sağlıklı yaşama yönelen insanlar, dağcılık faaliyetlerine de rağbet gösteriyor.

Denizi, kumu, güneşiyle turistleri ağırlayan Antalya, rakımı yüksek dağlarıyla da profesyonel ve amatör sporculara ev sahipliği yapıyor.

Doğada kurdukları çadırlarda kalan dağcılar, belirlenen rotalarda rehberler eşliğinde tırmanışlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından, özel izin alınarak Çamkuyular Sedir Orman Araştırma alanında "27. Ulusal Yaz Dağcılık Şenliği" düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden katılan yaklaşık 70 kişi, asırlık sedir ağaçlarının altında çadır kurarak, bölgenin tarihini ve bitki örtüsünü yakından tanıma, gece yıldızları seyretme imkanı buldu.

Saat 04.00'te yola koyulan dağcılar, yaz mevsimi olmasına rağmen sıcaklığın 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, özel ekipmanlarıyla tırmanışa geçti.

Sarp ve kayalık bir bölge olmasına rağmen verdikleri kısa molaların ardından tek sıra halinde yürüyüşlerini sürdüren dağcılar, bir günde dört mevsimi yaşayarak 6 saat süren yürüyüşün ardından 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'nın zirvesine ulaştı.

"Kızlar Sivrisi, İtalya'nın Sicilya bölgesinden bu tarafa en yüksek noktadır"

Emekli öğretmen 69 yaşındaki Fuat Ceylan, AA muhabirine, 10 yıldır dağcılık faaliyetlerine katıldığını, Kızlar Sivrisi'ne tırmanmak için etkinlikleri takip ettiğini söyledi.

Sonunda hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Ceylan, "Arkadaşlarımın teşviki ve kulübün desteğiyle zirveye çıktım. Doğada olmak sağlıktır, iyiliktir. Doğa sporuyla sağlıklı kalmayı başarıyorum." diye konuştu.

Antalya'dan katılan 34 yaşındaki Serap Özer ise sabah erkenden yola çıkarak zirveye ulaşmaya çalıştıklarını, zorlu şartlarda tırmanış yaptıklarını vurguladı.

Tırmanmaya kentin en zor rotasından başladığını dile getiren Özer, "Şartlar zorlu olsa da ortam çok güzel. Kalabalık bir ekip var." dedi.

TODOSK'un ikinci başkanı Teoman Mete, dağcılık faaliyetlerine ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, farklı illerden her yaş grubundan dağcıların katıldığını kaydetti.

Katılımcıların bölgeyi yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Mete, "Kızlar Sivrisi Dağı, Batı Akdeniz'de İtalya'nın Sicilya bölgesinden bu tarafa en yüksek noktasıdır. Yürüyüş olarak genellikle dağa çıkışlarda irtifayı kullanıyoruz. Parkur 10 kilometrenin üzerinde." ifadesini kullandı.

"Doğada sadece ayak izimizi bırakalım"

Katılımcılara rehberlik yapan İpek Tunç da 10 yıldır günübirlik yürüyüşlere, kamp ve etkinliklere katıldığını bildirerek, dağcılık faaliyetini profesyonel olarak yaptığını söyledi.

Şehir merkezi ile dağlarında çok farklı sıcaklık olduğunu belirten Tunç, "Doğada sadece ayak izimizi bırakalım." dedi.

Mali müşavir Uğur Bolat ise doğada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.