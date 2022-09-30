Antalya haberleri | Giresunspor Alanya'da Spor Haberleri Antalya haberine göre Giresunspor, Süper Lig'in 8. Haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın Giresun'daki hazırlıklarını tamamladı. Giresunspor, Süper Lig'in 8. Haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın Giresun'daki hazırlıklarını tamamladı. Bugün şehirden ayrılan Giresunspor kafilesi, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan saat 11: 00'de aktarmalı olarak Alanya'ya uçtu ve burada kampa girdi. Yeşil Beyazlılar, yarın saat 15: 00'da Alanya'da gerçekleştirecekleri antrenmanla Alanyaspor karşılaşmasının son çalışmasını yapacaklar ve maç saatini beklemeye başlayacaklar. Karadeniz ekibinde, Alanyaspor müsabakası öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Giresunspor Giresun Spor Haberler

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