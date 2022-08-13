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Antalya haberi: Muratpaşa'nın Sultanları sezonu deplasmanda açıyor

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Antalya haberi: Muratpaşa'nın Sultanları sezonu deplasmanda açıyor

Antalya haber... 'Sultanlar Ligi' hedefiyle Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa'nın Sultanları, 22 Ekim'de oynanacak sezonun ilk maçında deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşılaşacak.

'Sultanlar Ligi' hedefiyle Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa'nın Sultanları, 22 Ekim'de oynanacak sezonun ilk maçında deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşılaşacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Bu sezon 'Sultanlar Ligi'ni hedefleyen Muratpaşa'nın Sultanları, birbirinden iddialı takımların yer aldığı A Grubunda mücadele edecek. Muratpaşa Kadın Voleybol Takımı, sezonu 22 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Balıkesir temsilcisi Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle açacak. Muratpaşa'nın Sultanları, kendi evindeki ilk maçını ise ligin 2. haftasında AVR Atletik'e karşı oynayacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarı maçları 22 Ekim - 17 Aralık tarihlerinde oynanacak. İkinci yarının 24 Aralık'ta başlayıp 12 Mart 2023'te sona ereceği ligde playofflar ise nisan ayında oynanacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Muratpaşa voleybol Spor Haberler

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