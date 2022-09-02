Antalya haber | Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapılıyor

Antalya bölgesinden gelen habere göre Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde başladı.

Kaş'ta 4 gün sürecek şampiyona, İnceboğaz mevkiinde yapılıyor. Şampiyonada gençler, masterlar ve büyükler dalında 52 sporcu madalya için mücadele edecek. Yarışmalar, paletli sabit ağırlık (CWT), ip destekli sabit ağırlık (FIM), çift paletli sabit ağırlık (CWT-BF) ve paletsiz sabit ağırlık (CNF) dallarında gerçekleştiriliyor.

Master kadınlar dalında birinciliği 40 metre ile Gençlik ve Spor Kulübü'nde Birgül Erken kazandı. Master erkeklerde birinciliği 51 metre ile Mersin Dalış Merkezi'nden Birol Özbek kazandı. Genç kadınlarda birinciliği 33 metre ile Neptune Spor Kulübü'nden Toprak Toprak, genç erkeklerde de birinciliği 33 metre ile Neptune Spor Kulübü'nden Can Yurteri kazandı.