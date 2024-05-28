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Antalya'dan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılacak sporcular ziyaret etti

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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek olan 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Elanur Taylan ve Deniz Arel Şahin, antrenörleri Emin Akar ile Kaymakam Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette, sporculara başarılar dileyen Solmaz, Taylan ile Şahin'i madalyalarla beklediklerini ifade etti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Elanur Taylan ve Deniz Arel Şahin, antrenörleri Emin Akar ile Kaymakam Ahmet Solmaz'ı ziyaret etti.

Solmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.

İstanbul'da 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şampiyonada yarışacak sporculara başarılar dileyen Solmaz, Taylan ile Şahin'i madalyalarla beklediklerini kaydetti.

Antrenör Akar da 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 yaş kızlarda 44 kilo ile Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu öğrencisi Elanur Taylan'ın ve 11 yaş erkeklerde 40 kilo ile Rukiye Koç Ortaokulu öğrencisi Deniz Arel Şahin'in Türkiye'yi temsil edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Spor

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