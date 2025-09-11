Haberler

Antalya'da Uluslararası Spor İş Birliği Projesi Başlatılıyor

Güncelleme:
25 Eylül 2025'te Antalya'da düzenlenecek özel etkinlikle, Antalya ve Toronto arasında kalıcı bir spor iş birliği tesis edilecek. Proje, Türk genç sporcuların uluslararası platformda gelişimlerine katkı sağlayacak.

Antalya, uluslararası spor dünyasında önemli bir projeye ev sahipliği yapacak. 25 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.45'te Kremlin Palace'ta düzenlenecek özel bir etkinlikle, Antalya ile Kanada'nın Toronto şehri arasında kalıcı bir spor iş birliğinin ilk adımı atılacak.

Hayata geçirilecek proje kapsamında, Antalya'da düzenli olarak organize edilecek seçme ve deneme kamplarına uluslararası sporcular katılacak. Bu kamplarda öne çıkan başarılı Türk gençleri, burs imkanlarıyla Toronto'ya giderek eğitimlerini ve futbol gelişimlerini sürdürebilecek. Böylece genç yeteneklerin uluslararası platformda kendilerini geliştirmeleri ve küresel çapta tanınan sporcular haline gelmeleri hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
