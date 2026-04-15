Antalya'da U12 futbol seçmeleri tamamlandı: 95 genç yetenek belirlendi

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen U12 futbol seçmeleri sonucunda 95 genç yetenek belirlendi. Seçilen sporcular, deneyimli antrenörler eşliğinde sistemli bir gelişim sürecine dahil olacak. ASKF Başkanı Metin Bulut, altyapı çalışmalarının önemini vurguladı.

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen U12 futbol seçmeleri tamamlandı. 2014 doğumlu sporcular arasından belirlenen 95 genç yetenek, Türk futbolunun geleceğine umut olurken, antrenörler eşliğinde sistemli bir gelişim sürecine dahil edilecek.

"100 kulüpte altyapı seferberliği"

ASKF Başkanı Metin Bulut, Antalya'da altyapıya verilen önemin her geçen gün arttığını belirterek, merkez, doğu ve batı gruplarında faaliyet gösteren yaklaşık 100 amatör kulübün U12 liginde yer aldığını ifade etti. Bulut, "Kulüplerimizde görev yapan antrenörlerimizin özverili çalışmaları sayesinde geleceğin yıldız adaylarını titizlikle belirledik" dedi.

"Titiz seçim süreciyle 95 sporcu belirlendi"

Gerçekleştirilen kapsamlı seçmeler sonucunda merkezden 40, doğu grubundan 30 ve batı grubundan 25 olmak üzere toplam 95 sporcu kadroya dahil edildi. Seçilen sporcular, deneyimli antrenörün gözetiminde eğitim alacağı ve düzenli antrenman programlarıyla gelişimlerinin yakından takip edileceği bildirildi.

"Hedef sadece başarı değil, karakterli sporcu"

ASKF'nın en büyük hedefinin sadece sportif başarı olmadığını vurgulayan Metin Bulut, "Amacımız; sahada başarılı olduğu kadar saha dışında da örnek davranışlar sergileyen, disiplinli ve ahlaklı bireyler yetiştirmek" ifadelerini kullandı. Genç futbolcular için uzun vadeli bir eğitim modelinin uygulanacağı kaydedildi.

"Futbol şöleni 21 Nisan'da"

Antalya'da futbol heyecanı 21 Nisan'da düzenlenecek U12 futbol festivaliyle devam edecek. Antalyaspor ve Alanyaspor'un da yer alacağı 8 takımlı organizasyon, genç yeteneklerin sahne alacağı bir futbol şölenine dönüşecek. Festivalin, sporcuların hem rekabet hem de takım ruhu açısından önemli kazanımlar elde etmesine katkı sağlaması bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
