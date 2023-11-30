Antalya'da Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası Başladı

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı. Turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçü katıldı. Turnuvada birinciliği elde eden sporcuya 5 bin avro ödül verilecek.

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve Natiaonal Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 25 ülkeden 232 profesyonel ve amatör golfçü katıldı. Turnuvada, sporcular 54 çukurda mücadele ediyor.

Turnuvada birinciliği elde eden profesyonel sporcuya 5 bin avro verilirken toplamda 97 bin avro ödül dağıtılacak.

Turnuva 3 Aralık'ta sona erecek.