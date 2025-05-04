Antalya'da Okçuluk Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışmaları Gerçekleşti
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı. Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.
Okçuluk Türkiye Kupası 2. ayak yarışmaları, Antalya'da gerçekleştirildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 30 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ev sahipliği yaptı.
Okçular Vakfı Spor Kulübü, takım sıralamasında 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla zirvede yer aldı.
Organizasyonda büyükler kategorisinde birinci olan sporcular şöyle:
Klasik yay erkek: Mete Gazoz
Klasik yay kadın: Dünya Yenihayat
Klasik yay erkek takım: Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Toprak Türker
Klasik yay kadın takım: Melissa Ahmed, Alçin Duru Akboğa, Hayrü Nisa Ergün
Klasik yay karışık takım: Reyyan Berire Kıtmır, Arda Ege Dönmezgüç
Makaralı yay erkek: Batuhan Akçaoğlu
Makaralı yay kadın: Hazal Burun
Makaralı yay erkek takım: Kemal Özkan, Yağız Sezgin, Miraç Ünlü
Makaralı yay kadın takım: Zeynep Cebeci, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer
Makaralı yay karışık takım: Burçin Kırpat, Eren Kırca