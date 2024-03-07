Antalya'da düzenlenen güreş turnuvasında Türk sporcular madalya kazandı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazandı.

Grekoromen stilde de 63 kiloda Enes Başar, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen ve 82 kiloda Veli Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.

Efsane milli güreşçiler Yaşar Doğu, Hamit Kaplan ve Vehbi Emre'nin isimlerini taşıyan turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.