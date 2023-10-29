Antalya'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışı düzenlendi

Antalya'da Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, Antalya Yelken Kulübü tarafından ' Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışı' yapıldı. Antalya Yelken Spor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yelken yarışı düzenledi. Saat 10.00 sıralarında Setur Marina'dan hareket eden Türk bayraklarıyla donatılan tekneler Boğaçayı'na kadar ilerledi. 15 teknede yer alan yaklaşık 110 denizci Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışında 4 farklı kategoride yarıştı. Sahil Güvenlik ekipleri teknelerin güvenliğini koordine ederken, Polis helikopteri ise Atatürk portresiyle Konyaaltı Sahili'ni boydan boya gezdi. Sahilde denize giren ve güneşlenen tatilciler, hem teknelerin fotoğraflarını çekti hem de alkışlarla destek verdi. Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları Antalya'da sahilde de devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor